В центре Брюсселя мужчина с ножом напал на военный патруль
Солдаты получили ранения рук и лица, их жизнь вне опасности
Вооруженный ножом мужчина напал на военный патруль в столице Бельгии Брюсселе, есть пострадавшие. Как сообщает RTBF, преступник убит.
Солдаты получили ранения рук и лица, их жизнь вне опасности. По информации СМИ, напавший — выходец из Сомали. Сообщается, что перед нападением он кричал "Аллах Акбар".
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Напомним, 20 июня на Центральном вокзале Брюсселя прогремел взрыв. Бомба была приведена в действие мужчиной, который перед этим прокричал "Аллах акбар". Мощность взрыва оказалась настолько незначительной, что никто, кроме самого злоумышленника, не погиб и не пострадал. Тем не менее власти признали инцидент терактом.
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