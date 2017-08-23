В Германии полиция изъяла партию экстази в виде головы Трампа

С одной стороны на таблетках изображен портрет Трампа, с другой – символика его предвыборной кампании

Немецкая полиция изъяла партию из 5000 таблеток экстази, выполненных в форме головы президента США. С одной стороны на таблетках изображен портрет Трампа, с другой – символика его предвыборной кампании, – пишет tjournal.

Полицейские рассказали, что остановили "Пежо" из-за подозрительных номерных знаков. В результате осмотра, помимо наркотиков, было обнаружено большое количество наличных денег, а двое мужчин, находившихся в автомобиле, отправлены под арест.

Напомним, в Украине набирает обороты наркобизнес.