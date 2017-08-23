В Германии полиция изъяла партию экстази в виде головы Трампа

Сегодня, 05:16

С одной стороны на таблетках изображен портрет Трампа, с другой – символика его предвыборной кампании

Трампа воплотили в таблетках. Фото: полиция
Трампа воплотили в таблетках. Фото: полиция

Немецкая полиция изъяла партию из 5000 таблеток экстази, выполненных в форме головы президента США. С одной стороны на таблетках изображен портрет Трампа, с другой – символика его предвыборной кампании, – пишет tjournal.

Полицейские рассказали, что остановили "Пежо" из-за подозрительных номерных знаков. В результате осмотра, помимо наркотиков, было обнаружено большое количество наличных денег, а двое мужчин, находившихся в автомобиле, отправлены под арест.

__2_07

__1_02

Напомним, в Украине набирает обороты наркобизнес.
наркотики, портрет, символика, наркобизнес, экстази

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Украинцам приходят странные СМС сообщения. Фото: скриншот

В Украине вербуют наркокурьеров по СМС-рассылке

Вчера, 15:17

Злоумышленники предлагают молодым людям зарплату до двух тысяч долларов

Происшествия и криминал

Фото: кадр из видео

Нигериец и украинка торговали наркотиками на крупнейшем рынке Харькова

Вчера, 14:28

Правоохранители нашли в квартире наркоторговцев несколько килограммов каннабиса

Другие страны

Фото: AFP

За два дня на Филиппинах убили более 20 наркоторговцев

16 Августа, 10:19

Правоохранительные органы провели 26 операций в 12 городах страны

Запад

Экстракционного опий получают из маковой соломки. Фото: braslav-star.by

На Закарпатье за торговлю наркотиками судят депутата

15 Августа, 18:02

Депутат сельсовета был задержан во время сбыта экстракционного опия стоимостью 7000 евро

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования