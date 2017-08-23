В Ирландии автомобиль вылетел на тротуар, протаранив группу пешеходов

В результате инцидента пострадали 6 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии

В столице Ирландии Дублине водитель автомобиля на скорости выехал на тротуар и врезался в группу находившихся там людей. Об этом сообщает местное издание The Irish Times, передает телеканал "112 Украина".

В результате наезда ранения получили шесть человек, включая самого водителя. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Все ставшие участниками ЧП люди госпитализированы.

Полиция проводит расследование данного инцидента, но версия террористического акта пока не рассматривается.

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Ранее сообщалось, что во Франции в департаменте Сена и Марна в коммуне Ла-Ферте-Су-Жуар неизвестный за рулем автомобиля намеренно въехал в здание пиццерии, погиб один человек, еще по меньшей мере пятеро пострадали.

Ранее автомобиль въехал в пешеходов в Хельсинки.