В Ирландии автомобиль вылетел на тротуар, протаранив группу пешеходов
В результате инцидента пострадали 6 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии
В столице Ирландии Дублине водитель автомобиля на скорости выехал на тротуар и врезался в группу находившихся там людей. Об этом сообщает местное издание The Irish Times, передает телеканал "112 Украина".
В результате наезда ранения получили шесть человек, включая самого водителя. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Все ставшие участниками ЧП люди госпитализированы.
Полиция проводит расследование данного инцидента, но версия террористического акта пока не рассматривается.
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