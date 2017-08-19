В Испании обезврежена совершившая теракты группировка

В МВД страны пока не обнародовали все подробности

Обезврежена террористическая группировка, совершившая теракты в Барселоне и Камбрильсе. Об этом заявил глава МВД Хуан Игнасио Соидо.

По итогам совещания руководства силовых ведомств страны было принято решение не повышать уровень террористической угрозы до максимального пятого.

По данным Reuters, четвертый уровень предполагает повышенные меры безопасности на таких объектах, как вокзалы и аэропорты. Пятый уровень вводится при неизбежной угрозе теракта.

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Напомним, 18 августа полиция сообщила, что четверо нападавших были ликвидированы полицией. Осуществившие атаку молодые люди являются уроженцами Марокко, им было от 17 до 24 лет.

Вечером в четверг, 17 августа, микроавтобус наехал на людей в районе улицы туристической Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта.

В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов наехала в фургоне на людей.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.

Ответственность за атаки взяла на себя группировка "Исламское государство".