В Испании отпустили одного из подозреваемых в причастности к терактам

Сегодня, 17:45

Судья принял решение не продлевать задержание Салаха эль-Кариба 

Фото: AFP
Фото: AFP

Суд Испании принял решение не оставлять под стражей одного из главных подозреваемых по делу об организации и совершении терактов в Испании 17 августа Салаха эль-Кариба, сообщает испанское издание La Vanguardia.

Судья Фернандо Андреу, ведущий это дело, принял решение не продлевать задержание Салаха эль-Кариба и освободить его из-под меры предосторожности.

Во вторник после допроса в суде главных подозреваемых в организации и совершении терактов судья принял решение заключить его под арест на 72 часа до дальнейшего решения.

Ранее судья решил не заключать под стражу и освободить под залог другого подозреваемого Мохаммеда Аалья. Двое других подозреваемых — Дрисса Оукабир и Мохаммед Хули Кемляль — решением суда были помещены под арест.

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Напомним, 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГИЛ. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе – в 120 километрах от Барселоны.

По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек.

Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы.

Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.
Испания, суд, теракт, группировка, террористы, ИГИЛ
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РИА Новости

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