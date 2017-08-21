В Испании полицейские застрелили мужчину с поясом смертника

Вчера, 18:14

Местные СМИ пишут, что убитый похож на исполнителя теракта в Барселоне 

Фото: AFP
Фото: AFP

Полиция застрелила мужчину с поясом смертника в населенном пункте Субиратс в провинции Барселона, сообщает радиостанция Cadena Ser.

По данным радиостанции, он был обнаружен в ходе спецоперации в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе.

Как сообщает издание Pais, уничтоженный мужчина похож на исполнителя теракта в Барселоне.

Детали произошедшего выясняются.

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Напомним, автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГИЛ.

Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны.

По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек.

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По данным полиции, в группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое или трое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы.

Позже полиция задержала водителя, совершившего наезд в Барселоне. Им оказался марокканец Юнес Абуякуб.
Испания, теракт, полиция, Барселона, пояс смертника
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Источник:

РИА Новости

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