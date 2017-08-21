В Марселе автомобиль протаранил две автобусные остановки: появились фото и видео

Сегодня, 13:05

Полиции удалось задержать подозреваемого, сообщается, что это 35-летний мужчина, мотивы преступления пока неизвестны

Место происшествия. Фото: соцсети
Место происшествия. Фото: соцсети

В Марселе автомобиль врезался в две остановки общественного транспорта, в результате чего погиб один человек и еще один получил травмы. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Полиции удалось задержать подозреваемого через некоторое время. Сообщается, что это 35-летний мужчина. Мотивы преступления пока неизвестны.

Полиция Марселя сообщила, что на данный момент продолжается операция, где произошел наезд на пешеходов.

По данным издания La Provence, сначала автомобиль врезался в одну остановку, где в результате удара погибла 42-летняя женщина.

Автомобиль после этого продолжил движение и врезался во вторую остановку, где травмировал 29-летнюю женщину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, 17 августа грузовик въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, ответственность за этот теракт также взяло ИГИЛ. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестными. Этот автомобиль после теракта в Барселоне совершил наезд на полицейских.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.
фото, видео, Франция, теракт, теракты

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Полиция Финляндии. Фото: Rowanhill

Резня в Финляндии: полиция назвала имя террориста

Сегодня, 12:33

Подозреваемый проживал в центре по приему беженцев в городе Пансио

Евросоюз

Фото: AFP

Террористы полгода планировали теракты в испанском Альканаре

Сегодня, 11:43

В доме террористы готовили бомбы и хранили более 100 баллонов с бутаном

Евросоюз

В Испании произошли теракты. Фото: AFP

Теракт в Барселоне: полиция озвучила имя убийцы

Сегодня, 11:17

Полиция уже несколько дней разыскивает Абуякуба, он единственный из 12 подозреваемых по делу терактов, который до сих пор остается на свободе

Евросоюз

Испанские СМИ опубликовали фото автомобилей террористов, сделанные за неделю до атак

Сегодня, 03:11

Съемка была сделана камерами наблюдения в момент оплаты проезда на трассе возле города Камбрильс

Евросоюз

Барселона после терактов. Фото: AFP

Полиция подтвердила гибель семилетнего мальчика во время теракта в Барселоне

Вчера, 21:15

Мать ребенка - среди тяжело раненых

Другие страны

Сирия. Фото: AFP

В Дамаске произошел теракт во время международной выставки

Вчера, 19:01

На данный момент известно о нескольких раненых

Теракты в мире

Фургон террористов. Фото: AFP

Теракты в Испании: СМИ узнали о масштабных планах террористов

Вчера, 13:56

Преступники намеревались устроить взрывы в трех местах в Барселоне 

Россия

Полиция ликвидировала злоумышленника. Фото: smolnarod.ru

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за резню в России

Вчера, 01:41

В МВД РФ отказались характеризовать случившееся как теракт

Евросоюз

Как Барселона приходит в себя после серии терактов

19 Августа, 21:39

Людей, раненых в результате атаки, в больнице навестила испанская королевская чета

Евросоюз

Полиция нашла пропавшего после теракта в Барселоне мальчика

19 Августа, 18:38

Ребенок был в больнице, о его состоянии ничего не сообщается 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования