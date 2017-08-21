В Марселе автомобиль протаранил две автобусные остановки: появились фото и видео
Полиции удалось задержать подозреваемого, сообщается, что это 35-летний мужчина, мотивы преступления пока неизвестны
В Марселе автомобиль врезался в две остановки общественного транспорта, в результате чего погиб один человек и еще один получил травмы. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Le Figaro.
Полиции удалось задержать подозреваемого через некоторое время. Сообщается, что это 35-летний мужчина. Мотивы преступления пока неизвестны.
Полиция Марселя сообщила, что на данный момент продолжается операция, где произошел наезд на пешеходов.
По данным издания La Provence, сначала автомобиль врезался в одну остановку, где в результате удара погибла 42-летняя женщина.
Автомобиль после этого продолжил движение и врезался во вторую остановку, где травмировал 29-летнюю женщину.
En direct – voiture folle à #Marseille : une camionnette blanche à l'origine de l'attaque https://t.co/CWfKtaYi9Q pic.twitter.com/9iDyFpDNQc— La Provence (@laprovence) 21 августа 2017 г.
Auto embiste 2 paradas -Una mujer ha muerto, varios heridos y conductor detenido #Marseille https://t.co/9RPFtLiv4G pic.twitter.com/jupHqfZwIM— Henry A. Pinto (@hapinto2) 21 августа 2017 г.
TERROR IN FRANCE: Muslim terrorist arrested after ramming a car into 2 bus stops in Marseille. 1 murdered, 1 injured in the terror attack. pic.twitter.com/k5e3mrshRz— Behind The News (@Behind__News) 21 августа 2017 г.
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Напомним, 17 августа грузовик въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, ответственность за этот теракт также взяло ИГИЛ. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестными. Этот автомобиль после теракта в Барселоне совершил наезд на полицейских.
Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.
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