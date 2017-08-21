В Марселе автомобиль протаранил две автобусные остановки: появились фото и видео

Полиции удалось задержать подозреваемого, сообщается, что это 35-летний мужчина, мотивы преступления пока неизвестны

В Марселе автомобиль врезался в две остановки общественного транспорта, в результате чего погиб один человек и еще один получил травмы. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Полиции удалось задержать подозреваемого через некоторое время. Сообщается, что это 35-летний мужчина. Мотивы преступления пока неизвестны.

Полиция Марселя сообщила, что на данный момент продолжается операция, где произошел наезд на пешеходов.

По данным издания La Provence, сначала автомобиль врезался в одну остановку, где в результате удара погибла 42-летняя женщина.

Автомобиль после этого продолжил движение и врезался во вторую остановку, где травмировал 29-летнюю женщину.

Напомним, 17 августа грузовик въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, ответственность за этот теракт также взяло ИГИЛ. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестными. Этот автомобиль после теракта в Барселоне совершил наезд на полицейских.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.