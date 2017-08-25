В МИД Германии высказались о начале "школьного" перемирия

Германия приветствует новое перемирие на Донбассе и рассчитывает на то, что стороны будут его придерживаться. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, передает DW.

Он надеется, что нынешнее прекращение огня не повторит судьбу прошлых "перемирий".

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"Вчера стороны конфликта в Восточной Украине договорились о прекращении огня до начала учебного года. Мы это очень приветствуем. Я желаю людям там, чтобы эта договоренность, в отличие от многих предыдущих, была чем-то большим, чем пустыми словами, которые уже в скором времени не имеют никакой силы", – сказал глава МИД Германии.

Напомним, на Донбассе с 00.00 25 августа вступило в силу очередное перемирие, названное "школьным", так как приурочено к началу учебного года.

23 августа по итогам заседания ТКГ подтвердила полную приверженность бессрочному прекращению огня с полуночи 25 августа в связи с началом учебного года.