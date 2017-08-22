В Польше нашли почти 100 килограмм взрывчатки времен Второй мировой войны
Опасную находку обнаружили в лесу
Почти 100 килограммов взрывчатых веществ времен Второй мировой войны обнаружено в Польше, говорится в сообщении на официальном сайте полиции.
В лесу на территории Поморского воеводства сотрудники правоохранительных органов нашли целый арсенал — 10-килограммовую авиационную бомбу и 134 гранаты.
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Все взрывоопасные предметы уже уничтожены саперами.
Ранее сообщалось, что в министерстве финансов Германии нашли бомбу.
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