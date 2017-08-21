В Румынию прибыли истребители ВВС Канады

Миссия воздушной полиции НАТО является частью мер обеспечения и сдерживания Альянса с 2014 года

Четыре истребителя CF-18 из состава Военно-воздушных сил Канады прибыли в Румынию для участия в миссии воздушной полиции НАТО сроком на четыре месяца. Об этом говорится в сообщении на сайте объединенного командования сил НАТО, передает "Украинская правда".

Канадский отряд состоит из 135 военнослужащих. Вместе со своими румынскими коллегами, которые летают на МиГ-21, канадские пилоты обеспечат охрану воздушного пространства Румынии.

До конца года истребители обеих стран будут проводить совместные вылеты. В ближайшие дни канадские CF-18 планируют провести ознакомительные полеты перед началом миссии.

Миссия воздушной полиции НАТО является частью мер обеспечения и сдерживания Альянса с 2014 года.

Эти меры демонстрируют коллективную решимость стран Альянса защищать территорию и население стран НАТО.

Ранее сообщалось, что с 31 июля по 6 августа истребители НАТО, выполняющие миссию по контролю за воздушным пространством стран Балтии, восемь раз поднимались для перехвата военных самолетов Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Ранее сообщалось, что в Эстонию на учения прибыли новейшие американские истребители.