В Швейцарии разбился самолет: не выжил никто

Спасатели на месте ЧП обнаружили тела трех человек

В швейцарском Вале разбился небольшой самолет, в результате чего погибли три человека.

Самолет Piper 28, вмещающий до пяти человек, потерпел крушение в районе горного перевала Коль дю Санеш. Причины аварии пока не установлены. Отмечается, что после крушения воздушное судно загорелось.

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Прибывшие на место инцидента спасатели обнаружили тела трех человек. Выживших нет.

Ранее сообщалось, что в результате падения военно-транспортного самолета в американском штате Миссисипи погибли 16 человек.