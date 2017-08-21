В Швейцарии разбился самолет: не выжил никто

Сегодня, 10:29

Спасатели на месте ЧП обнаружили тела трех человек 

В катастрофе погибли три человека. Фото: flugzeuginfo.net
В катастрофе погибли три человека. Фото: flugzeuginfo.net

В швейцарском Вале разбился небольшой самолет, в результате чего погибли три человека.

Самолет Piper 28, вмещающий до пяти человек, потерпел крушение в районе горного перевала Коль дю Санеш. Причины аварии пока не установлены. Отмечается, что после крушения воздушное судно загорелось.

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Прибывшие на место инцидента спасатели обнаружили тела трех человек. Выживших нет.

Ранее сообщалось, что в результате падения военно-транспортного самолета в американском штате Миссисипи погибли 16 человек.
Швейцария, крушение, самолет, воздушное судно
Источник:

РИА Новости

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