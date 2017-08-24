Видео: бунтующих мигрантов в Риме усмирили водометами

В результате стычек два человека были задержаны

Столкновения между мигрантами и полицией произошли на площади Независимости в Риме после попытки правоохранителей разогнать образовавшийся стихийный лагерь в центре итальянской столицы.

Об этом сообщает телеканал Rai News.

Беженцы раскинули стихийный лагерь на площади после того, как на днях их выселили из находящегося поблизости здания.

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Полиция попыталась разогнать лагерь, однако мигранты начали забрасывать их камнями и бутылками.

В ответ стражи порядка применили силу. В результате стычек два человека были задержаны.

По данным организации "Врачи без границ", при беспорядках пострадали шесть человек.

Ранее сообщалось, что все мигранты, которых Латвия приняла по квотам Евросоюза, покинули страну из-за недовольства условиями проживания.