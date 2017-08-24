Видео: бунтующих мигрантов в Риме усмирили водометами

Сегодня, 15:52

В результате стычек два человека были задержаны


Столкновения между мигрантами и полицией произошли на площади Независимости в Риме после попытки правоохранителей разогнать образовавшийся стихийный лагерь в центре итальянской столицы.

Об этом сообщает телеканал Rai News.

Беженцы раскинули стихийный лагерь на площади после того, как на днях их выселили из находящегося поблизости здания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция попыталась разогнать лагерь, однако мигранты начали забрасывать их камнями и бутылками.

В ответ стражи порядка применили силу. В результате стычек два человека были задержаны.

По данным организации "Врачи без границ", при беспорядках пострадали шесть человек.

Ранее сообщалось, что все мигранты, которых Латвия приняла по квотам Евросоюза, покинули страну из-за недовольства условиями проживания.
видео, полиция, рим, мигранты, беженцы
Источник:

Russia Today

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

На такие меры страна идет в связи с ростом численности незаконных иммигрантов. Фото: TravelAsk

Австрия усиливает контроль над границами с четырьмя странами

9 Августа, 21:25

Меры усиленного контроля будут действовать на пограничных пунктах на границе с Венгрией, Словенией, Италией и Словакией

Мир

Чехия приостановила прием мигрантов. Фото: AFP

Чехия отказалась от квот ЕС по беженцам

6 Июня, 08:51

Страна решила принимать мигрантов по собственным правилам

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования