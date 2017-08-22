Владелец субмарины признался, что шведская журналистка погибла у него на подлодке

Последний раз Ким Уолл видели вечером 10 августа – она хотела взять у Мадсена интервью о его подлодке

Датский изобретатель и бизнесмен Петер Мадсен, которого подозревают в убийстве шведской журналистки Ким Уолл, заявил, что она умерла в результате несчастного случая на его подлодке. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию Копенгагена.

Последний раз шведскую журналистку видели вечером 10 августа – она вместе с Петером Мадсеном отплыла от Копенгагена на его самодельном подводной лодке "Наутилус", чтобы взять у него интервью о его подлодке.

В понедельник, 21 августа полиция сообщила: Мадсен признался полиции, что Уолл погибла на лодке в результате несчастного случая, и он "похоронил ее в море" в заливе Коге.

Ранее он заявлял, что высадил журналистку живой поздно вечером 10 августа в Копенгагене по завершении интервью.

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Мадсен задержан по подозрению в непредумышленном убийстве Ким Уолл. Судебное дело рассматривается за закрытыми дверями, а поиски тела Уолл в море продолжаются.

Шведские и датские СМИ, в свою очередь, отмечают, что затопление лодки выглядело крайне подозрительно. В частности, судно, находившееся в надводном положении, начало резко уходить под воду после того, как к нему приблизились лодки, участвующие в поисково-спасательной операции.