Во время траурной процессии в Барселоне произошла стычка

Во время траурного мероприятия, в котором участвовали сотни людей, произошла стычка между ультраправыми и участниками шествия. Об этом сообщает "24 Телеканал" со ссылкой на издание "New York Daily".

Инцидент произошел возле импровизированного мемориала. Испанцы массово вышли на улицы городов, чтобы почтить память погибших. Сотни людей собрались на улице, где произошел наезд в Барселоне. На траурное мероприятие пришли также представители ультраправых группировок, у которых были с собой антимусульманские плакаты.

Одни испанцы пропагандировали "Остановим исламизацию Европы", другие – "Стоп фашизм". Участники траурного шествия начали оскорблять ультраправых демонстрантов. Как следствие, поднялась произошла стычка.

Полиция вовремя отреагировала на нарушение правопорядка и остановила потасовку. Правоохранители отстранили ультраправых участников шествия от других. Впоследствии люди с плакатами покинули улицу.

Напомним, 17 августа фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 км от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позже.

По последним данным, число жертв возросло до 15 человек.