"Яичный скандал" набирает обороты: яйца с токсинами обнаружили в Венгрии

Сегодня, 04:00

По крайней мере в двух местных производителей сельскохозяйственной продукции обнаружены крупные партии куриных яиц с содержанием ядовитого инсектицида фипронила

&quot;Яичный скандал&quot; достиг Венгрии, фото AFP
"Яичный скандал" достиг Венгрии, фото AFP

В Венгрии в двух местных производителей сельскохозяйственной продукции и обнаружили крупные партии пораженных фипронилом куриных яиц, передает "Радио Свобода".

"По данным 75 избирательных проверок Национального управления по безопасности пищевых продуктов (Nébih), в Венгрии по крайней мере в двух местных производителей сельскохозяйственной продукции обнаружены крупные партии куриных яиц с содержанием ядовитого инсектицида фипронила", – говорится в сообщении.

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Отмечено, что представитель управления Лайош Богнар распорядился отозвать продукцию, поставленную потребителям на рынки и в сеть розничной торговли.

Напомним, Еврокомиссия созывает 26 сентября в Брюсселе встречу профильных министров и представителей национальных контролирующих органов в связи с поступлением в торговые сети стран Евросоюза зараженных инсектицидом фипронил куриных яиц.

Ранее сообщалось, что в Германию попали более 28 миллионов зараженных куриных яиц.
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