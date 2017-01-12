"Эвертон" объявил о покупке полузащитника "Манчестер Юнайтед"

Контракт с Шнедерленом рассчитан на четыре с половиной года

Французский полузащитник Морган Шнедерлен перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Эвертон".

Как сообщает официальный сайт "ирисок", контракт с 27-летним футболистом рассчитан на четыре с половиной года (до конца июня 2021 года). Изначальная сумма трансфера составила £ 20 млн (около € 22,9 млн), но в дальнейшем она увеличится до £ 24 млн (около € 27,5).

В "Манчестер Юнайтед" Шнедерлен перебрался из "Саутгемптона" в июле 2015 года. В общей сложности за "красных дьяволов" хавбек провел 50 матчей.