Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
"Эвертон" объявил о покупке полузащитника "Манчестер Юнайтед" http://www.segodnya.ua/img/article/7877/81_main.1484242818.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/81_tn.1484242818.jpg Мир Контракт с Шнедерленом рассчитан на четыре с половиной года

"Эвертон" объявил о покупке полузащитника "Манчестер Юнайтед"

Сегодня, 19:40

Контракт с Шнедерленом рассчитан на четыре с половиной года

Фото twitter
Фото twitter

Французский полузащитник Морган Шнедерлен перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Эвертон".

Как сообщает официальный сайт "ирисок", контракт с 27-летним футболистом рассчитан на четыре с половиной года (до конца июня 2021 года). Изначальная сумма трансфера составила £ 20 млн (около € 22,9 млн), но в дальнейшем она увеличится до £ 24 млн (около € 27,5).

В "Манчестер Юнайтед" Шнедерлен перебрался из "Саутгемптона" в июле 2015 года. В общей сложности за "красных дьяволов" хавбек провел 50 матчей.
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Эвертон, Морган Шнедерлен

Вы сейчас просматриваете новость ""Эвертон" объявил о покупке полузащитника "Манчестер Юнайтед"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Златан Ибрагимович. Фото AFP

Ибрагимович: "Я завоевал Англию - на это ушло три месяца"

Сегодня, 18:52

Шведский футболист не гоняется за индивидуальными наградами, главное - победа в чемпионате

Мир

Моуринью доволен игрой Феллаини. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Маруаном Феллаини

Сегодня, 14:41

Бельгиец будет защищать цвета клуба до лета 2018 года

Мир

Морган Шнайдерлен со своей девушкой. Фото Instagram

Английские клубы договорились о трансфере французского футболиста за $27 миллионов

10 Января, 23:21

Морган Шнайдерлен перейдет из "Манчестер Юнайтед" в "Эвертон"

Мир

Антони Марсьяль. Фото AFP

Если форвард Марсьяль забьет еще два гола, его команде придется заплатить 10 миллионов евро

10 Января, 10:00

"Манчестер Юнайтед" выплатит "Монако" бонус в случае, если Антони Марсьяль забьет 25 голов - на счету нападающего уже 23

Мир

"Манчестер Юнайтед" - "Рединг" - 4:0. Фото AFP

Результаты 1/32 финала Кубка Англии

7 Января, 21:10

"Норвич" и "Саутгемптон" сыграли вничью, "Халл Сити" победил "Суонси", а "Лестер" на выезде одолел "Эвертон"

Мир

"Манчестер Юнайтед" - "Рединг" - 4:0. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рединг" в Кубке Англии

7 Января, 16:45

Команда Жозе Моуринью одержала уверенную победы со счетом 4:0

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.