"Эвертон" разгромил "МанСити" в чемпионате Англии
В ворота "горожан" влетело четыре мяча
В поединке 21-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем поле сенсационно разгромил "Манчестер Сити".
В ворота "горожан" влетело четыре мяча, три из которых во втором тайме.
"Эвертон" – "Манчестер Сити" – 4:0
Голы: Лукаку (34, 90+4), Миральяс (47), Дэвис (79).
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|21
|17
|1
|3
|45-15
|52
|2
|ТОТТЕНХЭМ
|21
|13
|6
|2
|43-14
|45
|3
|АРСЕНАЛ
|21
|13
|5
|3
|48-22
|44
|4
|ЛИВЕРПУЛЬ
|20
|13
|5
|2
|48-23
|44
|5
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|21
|13
|3
|5
|41-26
|42
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|20
|11
|6
|3
|31-19
|39
|7
|ЭВЕРТОН
|21
|9
|6
|6
|32-23
|33
|8
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|21
|8
|5
|8
|28-28
|29
|9
|СТОК СИТИ
|21
|7
|6
|8
|27-33
|27
|10
|БЕРНЛИ
|21
|8
|2
|11
|23-31
|26
|11
|БОРНМУТ
|21
|7
|4
|10
|30-37
|25
|12
|ВЕСТ ХЭМ
|21
|7
|4
|10
|26-35
|25
|13
|САУТГЕМПТОН
|21
|6
|6
|9
|19-26
|24
|14
|УОТФОРД
|21
|6
|5
|10
|23-36
|23
|15
|ЛЕСТЕР
|21
|5
|6
|10
|24-34
|21
|16
|МИДЛСБРО
|21
|4
|8
|9
|17-22
|20
|17
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|21
|4
|4
|13
|30-40
|16
|18
|ХАЛЛ СИТИ
|21
|4
|4
|13
|20-45
|16
|19
|САНДЕРЛЕНД
|21
|4
|3
|14
|20-40
|15
|20
|СУОНСИ
|21
|4
|3
|14
|23-49
|15
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