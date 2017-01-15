"Эвертон" разгромил "МанСити" в чемпионате Англии

В ворота "горожан" влетело четыре мяча

В поединке 21-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем поле сенсационно разгромил "Манчестер Сити".

В ворота "горожан" влетело четыре мяча, три из которых во втором тайме.

"Эвертон" – "Манчестер Сити" – 4:0

Голы: Лукаку (34, 90+4), Миральяс (47), Дэвис (79).