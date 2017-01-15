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"Эвертон" разгромил "МанСити" в чемпионате Англии http://www.segodnya.ua/img/article/7883/95_main.1484494388.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/95_tn.1484494388.jpg Мир В ворота "горожан" влетело четыре мяча

"Эвертон" разгромил "МанСити" в чемпионате Англии

Сегодня, 17:33

В ворота "горожан" влетело четыре мяча

Дєвис принимает поздравления. Фото AFP
Дєвис принимает поздравления. Фото AFP

В поединке 21-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем поле сенсационно разгромил "Манчестер Сити".

В ворота "горожан" влетело четыре мяча, три из которых во втором тайме.

"Эвертон" – "Манчестер Сити" – 4:0
Голы: Лукаку (34, 90+4), Миральяс (47), Дэвис (79).

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 21 17 1 3 45-15 52
2  ТОТТЕНХЭМ 21 13 6 2 43-14 45
3  АРСЕНАЛ 21 13 5 3 48-22 44
4  ЛИВЕРПУЛЬ 20 13 5 2 48-23 44
5  МАНЧЕСТЕР СИТИ 21 13 3 5 41-26 42
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20 11 6 3 31-19 39
7  ЭВЕРТОН 21 9 6 6 32-23 33
8  ВЕСТ БРОМВИЧ 21 8 5 8 28-28 29
9  СТОК СИТИ 21 7 6 8 27-33 27
10  БЕРНЛИ 21 8 2 11 23-31 26
11  БОРНМУТ 21 7 4 10 30-37 25
12  ВЕСТ ХЭМ 21 7 4 10 26-35 25
13  САУТГЕМПТОН 21 6 6 9 19-26 24
14  УОТФОРД 21 6 5 10 23-36 23
15  ЛЕСТЕР 21 5 6 10 24-34 21
16  МИДЛСБРО 21 4 8 9 17-22 20
17  КРИСТАЛ ПЭЛАС 21 4 4 13 30-40 16
18  ХАЛЛ СИТИ 21 4 4 13 20-45 16
19  САНДЕРЛЕНД 21 4 3 14 20-40 15
20  СУОНСИ 21 4 3 14 23-49 15
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Сити, Эвертон

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Источник:

Сегодня|Спорт

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