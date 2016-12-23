Евгений Левченко показал "ледовый футбол" в Исландии (видео)

Экс-игрок сборной Украины в Исландии принял на голову снежный шарик

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко проводит время в Исландии. Сегодня в одной из социальных сетей он похвастался тем, что сумел принять на голову снежный шарик. "Ледниковый футбол", – подписал видео Евгений.



Ранее Левченко снялся в фотосессии в поддержку геев.

Напомним, что 2002-2009 годах Левченко провел восемь матчей в составе сборной Украины.