Евродепутат: Трамп хочет разменять Украину на ядерный арсенал РФ

Сегодня, 09:56

Такая сделка – это продажа свободы другой страны и она является бессмысленной, считает Брок

Эльмар Брок. Фото: pinchukfund.org
Эльмар Брок. Фото: pinchukfund.org

Предложение президента США Дональда Трампа "обменять" частичную отмену санкций против Москвы на сокращение ядерного арсенала РФ – это значит отдать Украину России. Такое мнение высказал глава комитета по иностранным делам Европарламента Эльмаром Брок, передает DW.

Он считает, что такая сделка – это продажа свободы другой страны и она является бессмысленной.

"Смотрите, это означает отдать Украину России в обмен на сокращение Москвой части ее ядерного арсенала. Мне кажется, что такая сделка бессмысленна. Это сделка по продаже свободы другой страны. Мне будет любопытно наблюдать за ходом дебатов в американском Сенате по этому поводу. Что скажут сенаторы Коркер и Маккейн", – сказал Брок.

Европейский политик отметил, что санкции нужно отменять после выполнения минских договоренностей, а не устраивать торги с ядерным оружием.

"Нет, санкции введены для того, чтобы были выполнены Минские договоренности. Мы можем снять санкции, если это будет сделано. Это цена. А сокращение ядерных вооружений должно быть обоюдным решением ядерных держав, а не сделкой по продаже другой страны", – подчеркнул евродепутат.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в интервью британской газете The Times заявил, что готов предложить Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

В свою очередь в Кремле заявили, что переговоры по сокращению ядерного оружия c США не ведутся, и РФ не планирует обсуждать снятие санкций. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для российского государства снятие санкций не является главной целью.
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