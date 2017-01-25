Евродепутат: Трамп хочет разменять Украину на ядерный арсенал РФ

Такая сделка – это продажа свободы другой страны и она является бессмысленной, считает Брок

Предложение президента США Дональда Трампа "обменять" частичную отмену санкций против Москвы на сокращение ядерного арсенала РФ – это значит отдать Украину России. Такое мнение высказал глава комитета по иностранным делам Европарламента Эльмаром Брок, передает DW.

Он считает, что такая сделка – это продажа свободы другой страны и она является бессмысленной.

"Смотрите, это означает отдать Украину России в обмен на сокращение Москвой части ее ядерного арсенала. Мне кажется, что такая сделка бессмысленна. Это сделка по продаже свободы другой страны. Мне будет любопытно наблюдать за ходом дебатов в американском Сенате по этому поводу. Что скажут сенаторы Коркер и Маккейн", – сказал Брок.

Европейский политик отметил, что санкции нужно отменять после выполнения минских договоренностей, а не устраивать торги с ядерным оружием.

"Нет, санкции введены для того, чтобы были выполнены Минские договоренности. Мы можем снять санкции, если это будет сделано. Это цена. А сокращение ядерных вооружений должно быть обоюдным решением ядерных держав, а не сделкой по продаже другой страны", – подчеркнул евродепутат.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в интервью британской газете The Times заявил, что готов предложить Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

В свою очередь в Кремле заявили, что переговоры по сокращению ядерного оружия c США не ведутся, и РФ не планирует обсуждать снятие санкций. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для российского государства снятие санкций не является главной целью.