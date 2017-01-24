Еврокомиссар Хан рассказал о своем видении политики санкций

Еврокомиссар веритт в необходимость диалога, однако считает, что санкции необходимы, когда нарушается закон

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан убежден, что в случае нарушения международного права, как это в случае с Россией, должны быть применены санкции. Об этом он сказал во вторник в Страсбурге на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), отвечая на вопрос одного из депутатов о возможности перейти от санкций к диалогу с Россией.

"Я всегда высказываюсь за диалог. Обсуждая, вы можете приблизить позиции людей. Но мы не можем не замечать, когда нарушается международное законодательство. Тогда должны быть последствия, и должны быть применены санкции", – заявил Хан.

Как известно, президент ПАСЕ Педро Аграмунт высказывается за отмену санкций с российской делегации и возвращение ее в сессионный зал.

Еврокомиссар также выразил уверенность и в том, что разрешение конфликта может осуществляться только политическим, а не вооруженным путем.

"Это не может быть решено путем насилия, вооруженным решением, а только политическим решением, а политическое решение может быть достигнуто путем переговоров", – подчеркнул он.

В интервью журналистам, отвечая на вопрос относительно ожиданий в этом году в плане двусторонних отношений ЕС с Украиной, Хан подчеркнул, что ожидает от Киева продолжения выполнения повестки дня реформ.

"(Ожидаю – Ред.) продолжения выполнения всего, что связано с борьбой в сфере коррупции, продвижения вперед экономической, судебной и земельной реформ. Все должны оставаться верны тому, о чем было договорено. Я надеюсь, что будет прогресс в выполнении Минских договоренностей", – подчеркнул Хан.

Напомним, главу постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народного депутата Владимира Арьева переизбрали председателем комитета Ассамблеи по вопросам культуры, образования, науки и медиа.

Ранее народный депутат Украины Георгий Логвинский был избран одним из 17 вице-президентов ПАСЕ на сессии Ассамблеи в Страсбурге.