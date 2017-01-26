Еврокомиссия продлила контроль на внутренних границах Шенгенской зоны (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 19:09

Речь идет о границах Австрии, Германии, Дании, Швеции и Норвегии


Еще на три месяца оставить временный контроль на внутренних границах Шенгенской зоны решила Еврокомиссия. Речь идет о границах Австрии, Германии, Дании, Швеции и Норвегии.

Брюсcель также хочет договориться с Сербией и Македонией по размещению пограничников и на их границах.

Между тем, в Белграде 200 беженцев объявили голодную забастовку. Они требуют в богатых стран ЕС открыть свои границы. Сейчас в Сербии лучшей доли ищут около 10 тысяч мигрантов.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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