Европарламент проголосовал за безвизовый режим для Грузии

Европарламент проголосовал за предоставление безвизового режима с ЕС для Грузии. Об этом сообщается в Twitter комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

"Безвизовый режим для Грузии утвержден на сессии Европарламента, следующим шагом является формальное принятие решения Европейским советом", – говорится в сообщении.

Как сообщается, "за" проголосовали 553 депутата, "против" – 66, воздержались – 22 евродепутата.

Ранее нардеп от БПП, член комитета ВР по евроинтеграции Оксана Юринец заявил, что Евросоюз отменит безвизовый режим для Грузии на пару месяцев раньше, чем для Украины из-за позиции Франции, а также из-за продолжения конфликта на Донбассе.