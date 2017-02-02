Европарламент проголосовал за безвизовый режим для Грузии

Сегодня, 13:46

Следующим шагом является формальное принятие решения Европейским советом

Грузия получила &quot;безвиз&quot; с ЕС. Фото: sputnik-georgia.ru
Грузия получила "безвиз" с ЕС. Фото: sputnik-georgia.ru

Европарламент проголосовал за предоставление безвизового режима с ЕС для Грузии. Об этом сообщается в Twitter комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

"Безвизовый режим для Грузии утвержден на сессии Европарламента, следующим шагом является формальное принятие решения Европейским советом", – говорится в сообщении.

Как сообщается, "за" проголосовали 553 депутата, "против" – 66, воздержались – 22 евродепутата.

Ранее нардеп от БПП, член комитета ВР по евроинтеграции Оксана Юринец заявил, что Евросоюз отменит безвизовый режим для Грузии на пару месяцев раньше, чем для Украины из-за позиции Франции, а также из-за продолжения конфликта на Донбассе.
Грузия, Европарламент, евросоюз, голосование, безвизовый режим

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"Сегодня"

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