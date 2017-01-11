Европейская легкоатлетическая ассоциация проверяет рекордсменов и "Атлетов года"

ЕАA хочет, чтобы все достижения были чистыми от допинга

Европейская легкоатлетическая ассоциация (ЕАA) проверяет все европейские рекорды на "чистоту" их установления, а также начала проверку спортсменов, удостаивавшихся звания "Европейский атлет года", заявил президент ассоциации Свейн Арне Хансен.

Ранее глава Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло обратился с открытым письмом к президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу, в котором призвал ассоциацию обнулить все мировые рекорды в данном виде спорта в связи с многочисленными допинг-скандалами. Хансен заявил, что в четверг будет обнародован отчет о деятельности ЕАA за 2016 год.

"Начат процесс проверки достоверности всех европейских рекордов и проведение проверки "чистоты" всех прошлых обладателей звания "Атлет года", – заявил Хансен.