Европейские компании придумали, как снизить налоги и поощрить сотрудников (видео)

Сегодня, 21:53

Работникам фирма предлагает небольшие зарплаты, с которых и платят налоги, а бонусы сборами не облагаются


Выпивка, обед и даже путевка на курорт. И все за счет компании. Европейские предприятия идут на все, лишь бы угодить сотрудникам и мотивировать их лучше работать. При этом в выгоде остаются обе стороны

Опустевшие бизнесцентры, закрытые на ключ офисы – и это в разгар рабочей недели. Для Украины – нонсенс, а для Европы – обычное дело. Здесь сотрудники могут не прийти на службу, а трудиться прямо дома.

В Бельгии крупные компании часто оплачивают сотрудникам не только путёвки на курорт и визиты к врачу. Но и спортивные секции.

В приличной европейской компании по пятницам работнику предложат выпить за счёт предприятия бокал пива. Ну а в будний день – содовой.

Такая забота о сотрудниках финансово выгодна руководству компании, объясняют юристы. Работникам фирма предлагает небольшие зарплаты, с которых и платят налоги. А вот бонусы – сборами не облагаются.

Единственная причина, по которой работники имеют такие привилегии, – это возможность для работодателей платить меньший социальный взнос в государственную казну. А получая меньшую зарплату, сотрудники в свою очередь платят меньшие налоги на прибыль. Тут обоюдная выгода.

Часть дохода, например, можно заменить возмещением затрат на еду и коммунальные платежи.
зарплата, евросоюз, компании, работники

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"Сегодня"

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