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Европу очень встревожила инаугурационная речь Трампа – Бильдт http://www.segodnya.ua/img/article/7907/82_main.1484952140.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/82_tn.1484952140.jpg Мир Политик надеется, что инаугурационная речь будет восприниматься в истории как конец президентской гонки, а не начало работы администрации

Европу очень встревожила инаугурационная речь Трампа – Бильдт

Сегодня, 11:40

Политик надеется, что инаугурационная речь будет восприниматься в истории как конец президентской гонки, а не начало работы администрации

Трамп, фото AFP
Трамп, фото AFP

Европу встревожила инаугурационная речь Дональда Трампа. Об этом в статье для The Washington Post пишет бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, пишет Inopressa. В частности политик указывает на три пункта в речи Трампа.

"Первый: "Америка прежде всего!", – цитирует Трампа Бильдт. – Европа слишком хорошо знакома с этой историей. Веками каждая европейская страна ставила себя на первое место, явно или неявно воспринимая остальные государства как враждебные своим интересам, – и много столетий европейская история состояла из настоящей бойни и катастроф".

"Пункт второй: цивилизованный мир", – продолжает политик. "Сколько я себя помню, концепция свободы была ключевой не только для американского самовосприятия, но и с точки зрения того, как США воспринимали окружающий мир и чего они пытались достичь в своей глобальной роли", – пишет Бильдт.

Но в речи Трампа свобода упоминалась бегло и только во внутриполитическом контексте. Зато он пообещал объединить весь "цивилизованный мир", чтобы стереть с лица земли исламистский терроризм. Встает вопрос, а что такое "цивилизованная" страна. Можно ли назвать цивилизованными в современном смысле слова Китай и Иран – носителей "древних и гордых цивилизаций", размышляет политик.

"Трамп отбрасывает "свободу", предпочитая "цивилизованность", – и что это означает? Это просто способ включить Россию в семью?" – спрашивает Бильдт.

Пункт третий – экономический протекционизм.

"Мы должны защищать наши границы от опустошения другими странами, изготавливающими наши товары, ворующими наши компании, разрушающими наши рабочие места, – сказал Трамп. – Защита приведет к великому процветанию и могуществу".

"Правда, приведет? – сомневается Бильдт. – Разве история не учит обратному?"

Экономика Северной Кореи в большей степени защищена, чем в Южной. Защищенной была экономика европейских стран коммунистического лагеря. Они были "защищены", но бедны, говорится в статье. Заявление Трампа переводится как "Не покупайте европейское" – и, по мнению Бильдта, в ответ на него по всей Европе раздастся призыв: "Не покупайте американское!". "Самые интегрированные, самые новаторские и самые продуктивные экономические отношения в мире окажутся под угрозой разрушения", – опасается автор.

"Каждая из этих проблем огорчительна и тревожна сама по себе. В совокупности они взаимоусиливаются. И риски при этом растут", – указывает Бильдт.

"Перевод популизма предвыборной кампании в политику администрации – всегда нелегкая задача. Разница должна быть, но необходима и преемственность. Мы надеялись, что буря уляжется. И все еще есть надежда, что инаугурационная речь будет восприниматься в истории как конец президентской гонки, а не начало работы администрации. Но успокоила ли она нас? Вовсе нет", – резюмирует политик.

Напомним, Трамп был избран президентом на выборах 8 ноября 2016 года. 20 января он официально вступил в должность.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что с избранием Дональда Трампа президентом США "окончательно завершился прежний мир XX века".
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