Евросоюз осудил решение Израиля о строительстве на Западному берегу Иордана

Европейский союз осуждает принятие израильским кнессетом 6 февраля "Закона об урегулировании", в котором говорится о легализации тысяч домов для поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Федерики Могерини, передает "112 Украина".

В тексте заявления отмечается, что закон позволяет "легализацию" многочисленных поселений и форпостов, которые ранее считались незаконными даже по израильским законам и которые являются незаконными в соответствии с международным правом. Также, сообщается, что израильский парламент вышел за пределы своей юрисдикции.

Будучи реализованным, по мнению Могерини, закон помешает планам сосуществования двух государств и закрепит неравенство, вечную оккупацию и конфликт, говорится в заявлении Могерини.

Глава европейской дипломатии напомнила, что "в соответствии с недавно принятой резолюцией 2334 СБ ООН, израильские поселения на оккупированной палестинской территории являются незаконными в соответствии с нормами международного права.

Могерини призвала израильское руководство воздерживаться от применения этого закона и избегать мер по "дальнейшему повышению напряженности и созданию угрозы для перспективы мирного урегулирования конфликта".

"От Израиля ждут подтверждения действиями и политикой приверженности решению конфликта путем создания двух государств, чтобы восстановить взаимное доверие и создать условия для прямых и конструктивных переговоров", – говорится в заявлении.

Напомним, парламент Израиля принял законопроект, который позволит легализовать строительство еврейских поселений на палестинских территориях. Ожидается, что данный законопроект может подвергнуться проверке со стороны Высшего суда справедливости.

Ранее, Израиль одобрил строительство 2,5 тыс. новых домов на Западном берегу реки Иордан. Проект одобрили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Авигдор Либерман. Отмечается, что дома будут возводиться в основном в черте уже существующих поселений.