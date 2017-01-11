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Евросоюз ужесточит правила для популярных мессенджеров http://www.segodnya.ua/img/article/7871/38_main.1484125642.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/38_tn.1484125642.jpg Мир Еврокомиссия хочет ограничить доступ WhatsApp, Skype и Viber к данным пользователей

Евросоюз ужесточит правила для популярных мессенджеров

Сегодня, 11:07

Еврокомиссия хочет ограничить доступ WhatsApp, Skype и Viber к данным пользователей

Еврокомиссия собирается наложить некоторые ограничения на популярные мессенджеры. Фото: skype.com
Еврокомиссия собирается наложить некоторые ограничения на популярные мессенджеры. Фото: skype.com

Еврокомиссия собирается ограничить доступ интернет-компаний к данным пользователей, причем, помимо телекоммуникационных компаний, нововведение коснется таких сервисов как WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage или Viber. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на черновой проект правил для IT-компаний, передает "112 Украина".

По мнению чиновников ЕС, новый законопроект о защите электронной информации – ePrivacy, – поможет пользователям усилить контроль пользователей за своими настройками онлайн.

Кроме обеспечения конфиденциальности общения своих клиентов, интернет-компании должны будут запрашивать разрешения на использование персональных данных для показа таргетированной рекламы.

Помимо прочего, новый законопроект предусматривает возможность использования компаниями такой личной информации, как, например, длительность разговоров или местоположение для предоставления пользователям дополнительных сервисов.

"Я хочу обеспечить конфиденциальность электронных коммуникаций и личной жизни", – говорится в заявлении вице-президента ЕС по вопросам единого цифрового рынка Андруса Ансипа.

Отметим, что новости об ужесточении правил для мессенджеров появились еще в августе прошлого года. Тогда Financial Times писала, что ужесточение затронет только звонки и сообщения, отправляемые на мобильные номера, и не будет затрагивать общение внутри сервисов.

Напомним, в России появился законопроект, согласно которому мессенджеры собираются привязать к мобильным операторам.
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