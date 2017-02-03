Facebook из-за очков виртуальной реальности "попал" на полмиллиарда долларов

Истец сначала требовал два миллиарда компенсации, однако в суде сошлись "лишь" на 500 млн

Facebook обязан будет выплатить компании Zenimax 500 миллионов долларов из-за кражи технологии производителем очков виртуальной реальности Oculus, который также принадлежит Марку Цукербергу, передает Русская служба BBC.

Суд признал, что компания Цукерберга Oculus скопировала данные Zenimax в разработке очков виртуальной реальности Rift. Присяжные признали вину основателя Oculus Палмера Лаки в нарушении договора о неразглашении информации. Однако вина ответчиков в нарушении коммерческой тайны не была доказана.

Однако стоит отметить, что истец поначалу требовал 2 млрд долларов.

"Суть дела была в том, действительно ли Oculus похитила защищенные коммерческой тайной данные Zenimax, и по этому вопросу присяжные вынесли решение в нашу пользу", – заявил пресс-секретарь Oculus.

Основатель Facebook Марк Цукерберг отвергал обвинения в том, что продукты Oculus производятся на основе чьей-то чужой технологии.