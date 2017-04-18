Facebook "очистился" для выборов во Франции

Социальная сеть Facebook закрыла около 30 000 фальшивых аккаунтов, которые распространяли фейковые новости накануне президентских выборов во Франции. Об этом сообщает ZN со ссылкой на Huffington Post.

Отмечается, что Facebook применяет автоматизированные механизмы для отсеивания фейков, фиксируя их повторения на сотнях фальшивых сайтов. "Хотя эти последние усовершенствования не приведут к удалению каждого фейкового аккаунта, мы стремимся к постоянному повышению нашей результативности", – сообщил технический менеджер Facebook Шабнем Шайк.

Утверждается, что компания работает над разработкой рекламных объявлений с инструкциями определения ненадежных сайтов.

Ранее сообщалось, что Facebook запустил специальное приложение, которое позволит избирателям находить местных и федеральных чиновников и следить за их работой. Ранее сообщалось о том, что Facebook планирует создать социальную виртуальную реальность. Суть проекта, запущенного Facebook, состоит в интеграции виртуальной реальности в интернет-пространство, в том числе в социальные сети. Созданный отдел будет заниматься изучением того, насколько люди смогут обмениваться данными и взаимодействовать в условиях виртуальной реальности. Специалисты отдела будут работать совместно с Oculus и другими подразделениями Facebook, что позволит обеспечить внедрение новой технологии на всех платформах.