"Фактор Мелании": бывшие земляки наживаются на жене Трампа

Сегодня, 06:48

Город Севница в Словении, где родилась и выросла Мелания, стал одним из самых популярных направлений среди американских туристов

Мелания Трамп. Фото: AFP
Мелания Трамп. Фото: AFP

После того, как жена миллиардера Дональда Трампа Мелания, в девичестве Кнавс, стала первой леди Соединенных Штатов Америки, внимание к ее персоне достигло невероятных высот. Теперь все, что связано с именем словенской "Золушки", вызывает неподдельный интерес. На последнем неплохо зарабатывают земляки бывшей модели.

Как передает "Знай" со ссылкой на агентство Reuters, город Севница в Словении, где родилась и выросла Мелания, стал одним из самых популярных направлений среди американских туристов. Местное статистическое управление констатирует, что количество ночевок гостей из США в Словении выросло на 15,4% в декабря 2016 года и на 10,2% за весь 2016 год.

Общее же количество туристических ночевок в стране показало рост на 7,6%, до 11,1млн в 2015-м был зафиксирован рост на 7,2%.

Такой подъем местные турфирмы уже окрестили "фактором Мелании". Они организовывают специальные туры по местам, так или иначе связанным с именем жены американского президента. Гостям показывают, где она жила, училась и работала до того, как переехала в Нью-Йорк.

За прошлый год страну с населением в два миллиона человек посетили четыре миллиона гостей, причем подавляющее большинство из них оставили определенную сумму и в Севнице. Таким образом Мелания невольно приносит немалые средства в казну своей родины.

Напомним, грустная Мелания Трамп стала интернет-мемом.
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