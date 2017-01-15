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Falcon 9 успешно вывела на орбиту десять спутников нового поколения http://www.segodnya.ua/img/article/7883/23_main.1484439694.png http://www.segodnya.ua/img/article/7883/23_tn.1484439694.png Мир Сообщается, что все аппараты спутниковой связи находятся в рабочем состоянии

Falcon 9 успешно вывела на орбиту десять спутников нового поколения

Сегодня, 06:10

Сообщается, что все аппараты спутниковой связи находятся в рабочем состоянии

Falcon 9 на стартовом столе. Фото: SpaceX
Falcon 9 на стартовом столе. Фото: SpaceX

Впервые после аварии в сентябре SpaceX запустила тяжелую ракету-носитель Falcon 9. Об этом сообщает "112 Украина".

Ракета вывела на орбиту десять аппаратов спутниковой телефонной связи нового поколения Iridium NEXT.

Основатель SpaceX Илон Маск уточнил, что все выведенные на орбиту спутники пребывают в рабочем состоянии.

Напомним, ракета стартовала с авиабазы Ванденберг в Калифорнии в 19.54 по Киеву. Через 8 минут после запуска первая ступень успешно села на беспилотную платформу Just Read the Instructions в Тихом океане.
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