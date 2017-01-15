Falcon 9 успешно вывела на орбиту десять спутников нового поколения

Сообщается, что все аппараты спутниковой связи находятся в рабочем состоянии

Впервые после аварии в сентябре SpaceX запустила тяжелую ракету-носитель Falcon 9. Об этом сообщает "112 Украина".

Ракета вывела на орбиту десять аппаратов спутниковой телефонной связи нового поколения Iridium NEXT.

Основатель SpaceX Илон Маск уточнил, что все выведенные на орбиту спутники пребывают в рабочем состоянии.

Mission looks good. Started deploying the 10 Iridium satellites. Rocket is stable on the droneship. — Elon Musk (@elonmusk) 14 січня 2017 р.

All satellites deployed — Elon Musk (@elonmusk) 14 січня 2017 р.

Напомним, ракета стартовала с авиабазы Ванденберг в Калифорнии в 19.54 по Киеву. Через 8 минут после запуска первая ступень успешно села на беспилотную платформу Just Read the Instructions в Тихом океане.