Falcon 9 успешно вывела на орбиту десять спутников нового поколения

Впервые после аварии в сентябре SpaceX запустила тяжелую ракету-носитель Falcon 9. Об этом сообщает "112 Украина".

Ракета вывела на орбиту десять аппаратов спутниковой телефонной связи нового поколения Iridium NEXT.

Основатель SpaceX Илон Маск уточнил, что все выведенные на орбиту спутники пребывают в рабочем состоянии.

Mission looks good. Started deploying the 10 Iridium satellites. Rocket is stable on the droneship.