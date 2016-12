Фаны "Лестера" оденут маски Варди, протестуя против дисквалификации игрока

Сегодня в 18 туре чемпионата Англии "Лестер" на своем поле примет "Эвертон". На трибунах на каждое сиденье клуб положил маски с лицом своего форварда Джейми Варди. Таким образом, болельщики чемпионов Англии смогут выразить свой протест против трехматчевой дисквалификации футболиста.

Напомним, что в матче со "Сток Сити" Варди был удален с поля за грубый фол, а потом получил дисквалификацию на три игры.

Leicester fans have got a Jamie Vardy mask on their seat today – in protest by owners at his ban pic.twitter.com/6qZccPRGTw