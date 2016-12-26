Фаны "Лестера" оденут маски Варди, протестуя против дисквалификации игрока
Футболист вынужден пропускать три матча из-за красной карточки
Сегодня в 18 туре чемпионата Англии "Лестер" на своем поле примет "Эвертон". На трибунах на каждое сиденье клуб положил маски с лицом своего форварда Джейми Варди. Таким образом, болельщики чемпионов Англии смогут выразить свой протест против трехматчевой дисквалификации футболиста.
Напомним, что в матче со "Сток Сити" Варди был удален с поля за грубый фол, а потом получил дисквалификацию на три игры.
Leicester fans have got a Jamie Vardy mask on their seat today – in protest by owners at his ban pic.twitter.com/6qZccPRGTw— Mike Anstead (@mike_anstead) 26 декабря 2016 г.
Вы сейчас просматриваете новость "Фаны "Лестера" оденут маски Варди, протестуя против дисквалификации игрока". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии