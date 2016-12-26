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Фаны "Лестера" оденут маски Варди, протестуя против дисквалификации игрока http://www.segodnya.ua/img/article/7831/95_main.1482756918.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/95_tn.1482756918.jpg Мир Футболист вынужден пропускать три матча из-за красной карточки

Фаны "Лестера" оденут маски Варди, протестуя против дисквалификации игрока

Сегодня, 14:51

Футболист вынужден пропускать три матча из-за красной карточки

Маски для фанов. Фото Twitter
Маски для фанов. Фото Twitter

Сегодня в 18 туре чемпионата Англии "Лестер" на своем поле примет "Эвертон". На трибунах на каждое сиденье клуб положил маски с лицом своего форварда Джейми Варди. Таким образом, болельщики чемпионов Англии смогут выразить свой протест против трехматчевой дисквалификации футболиста.

Напомним, что в матче со "Сток Сити" Варди был удален с поля за грубый фол, а потом получил дисквалификацию на три игры.
футбол, чемпионат Англии, Лестер, Джейми Варди

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Источник:

Сегодня|Спорт

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