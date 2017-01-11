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Фавориты президентской гонки во Франции предпочитают молчать о российской агрессии – WSJ http://www.segodnya.ua/img/article/7871/16_main.1484123223.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/16_tn.1484123223.jpg Мир Как отмечается, не имеет большого значения, кто победит на выборах во Франции, у пропутинских кандидатов – Франсуа Фийона и Марин Ле Пен – все равно наибольшие шансы

Фавориты президентской гонки во Франции предпочитают молчать о российской агрессии – WSJ

Сегодня, 10:22

Как отмечается, не имеет большого значения, кто победит на выборах во Франции, у пропутинских кандидатов – Франсуа Фийона и Марин Ле Пен – все равно наибольшие шансы

Марин Ле Пен, фото AFP
Марин Ле Пен, фото AFP

Примерно два месяца назад французская газета Le Monde вышла с заголовком: "Париж и Берлин боятся российской кибервойны во время выборов 2017 года". В статье речь шла о том, что Франции и Германия одинаково относятся к угрозам со стороны России. Но авторы подчеркивали, что пока немцы откровенно говорят о российской агрессии, французские чиновники отказываются называть поведение Кремля надлежащим образом якобы для "осторожности". Об этом на страницах Wall Street Journal пишет обозреватель Джон Винокур.

Как пишет автор статьи, не имеет большого значения, кто победит на выборах во Франции. Кажется, у пропутинских кандидатов – Франсуа Фийона и Марин Ле Пен – все равно наибольшие шансы. И в результате возникла атмосфера замалчивания российской агрессии.

Это позволяет кандидату от Социалистической партии Мануэлю Вальсу отбросить вопросы российских хакерских атак в эфире национального телевидения, заявив, что самое важное "сохранить независимость" Франции. "Независимая Франция ведет диалог со всеми: и с россиянами, и с американцами. Кто-то хочет пророссийской политики, другие жалуются на сторонников Америки. Я не вижу места для такой дихотомии из другой эпохи", – сказал он.

Но при этом первым лидером, который задумался над снятием санкций ЕС с России, стал именно президент Франсуа Олланд, который тоже представляет Социалистическую партию. Возникает вопрос, как Франция могла дойти до такого? Французские эксперты и журналисты Жерар Двэ и Патрис Льом считают, что Олланд изменил отношение к Москве в 2015 году. Когда Франция стала жертвой террористов, Олланд решим, что Россия не "забитая" страна, а "объективный союзник" против "Исламского государства".

На вопрос, не ставит ли такая смена отношения его на одну ступень с Ле Пен и Фийоном, Олланд ответил: "Нет, они поддерживают Москву безоговорочно".

Ранее The Wall Street Journal писала, что Франция готова к пророссийскому повороту. Как отмечалось, победа любого из ведущих кандидатов – Франсуа Фийона или Марин Ле Пен – на выборах в мае угрожает нанести удар по политике санкций ЕС против Москвы, которые являются основой стратегии континента по сдерживанию российской военной агрессии, говорится в статье.
россия, выборы, Франция, ле пен, фийон

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Источник:

ZN.ua

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