Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Федерер повеселил болельщиков игрой на воображаемых барабанах (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7855/89_main.1483543746.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/89_tn.1483543746.jpg Мир Знаменитый теннисист повеселил зрителей на турнире Кубок Хопмана

Федерер повеселил болельщиков игрой на воображаемых барабанах (видео)

Сегодня, 23:00

Знаменитый теннисист повеселил зрителей на турнире Кубок Хопмана

Роджер Федерер играет на воображаемых барабанах
Роджер Федерер играет на воображаемых барабанах

Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер покорил зрителей на турнире Кубок Хопмана своей игрой на воображаемых барабанах. В перерыве между поединками камера "Bongo Cam" словила знаменитого теннисиста и он под аплодисменты болельщиков сыгран на двух нарисованных на экране бонго.

Затем камера словила Александра Зверева, но у менецкого теннисиста получилось скромнее.
теннисист, Роджер Федерер

Вы сейчас просматриваете новость "Федерер повеселил болельщиков игрой на воображаемых барабанах (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Роджер Федерер. Фото AFP

Роджер Федерер проиграл Александру Звереву на Кубке Хопмана

Сегодня, 16:27

Экс-первая ракетка мира проиграл в упорной борьбе со счетом 6:7, 7:6, 6:7

Мир

Роджер Федерер. Фото AFP

Роджер Федерер выиграл первый матч за полгода

2 Января, 16:57

Экс-первая ракетка мира победил британца Дэна Эванса на турнире Кубка Хопмана в Перте

Мир

Роджер Федерер. Фото AFP

Роджер Федерер решил, что будет играть в теннис еще несколько лет

30 Декабря 2016, 17:43

Знаменитый швейцарский теннисист заявил, что пока не думает завершать карьеру

Мир

Роджер Федерер. Фото Twitter

Тренировку Роджера Федерера посетили шесть тысяч человек

29 Декабря 2016, 15:06

Теннисист готовится к старту в Кубке Хопмана в Австралии

Мир

Роджер Федерер. Фото AFP

Роджер Федерер призвал больше тратить денег на борьбу с допингом

25 Декабря 2016, 12:24

На некоторых турнирах отсутствовал допинг-контроль

Теннис

Энди Маррей. Фото AFP

Итоговый рейтинг ATP: Маррей первая ракетка мира, Долгополов - лучший среди украинцев

21 Ноября 2016, 11:01

Роджер Федерер впервые с 2002 года закончил сезон за пределами топ-10 рейтинга

Теннис

Роджер Федерер. Фото AFP

Роджер Федерер стал самым ценным брендом среди спортсменов по версии журнала Forbes

28 Октября 2016, 10:44

Криштиану Роналду оказался за пределами первой пятерки, Лионель Месси - еще ниже

Теннис

Роджер Федерер. Фото AFP

Роджер Федерер подтвердил участие в Australian Open

11 Октября 2016, 14:49

Теннисист из-за травмы не выступал с Уимблдона

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.