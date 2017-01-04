Федерер повеселил болельщиков игрой на воображаемых барабанах (видео)
Знаменитый теннисист повеселил зрителей на турнире Кубок Хопмана
Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер покорил зрителей на турнире Кубок Хопмана своей игрой на воображаемых барабанах. В перерыве между поединками камера "Bongo Cam" словила знаменитого теннисиста и он под аплодисменты болельщиков сыгран на двух нарисованных на экране бонго.
Затем камера словила Александра Зверева, но у менецкого теннисиста получилось скромнее.
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