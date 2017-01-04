Фернандиньо дисквалифицирован на четыре матча

Полузащитник "Манчестер Сити" пропустит важные матчи против "Эвертона" и "Тоттенхэма"

Футбольная ассоциация Англии оставила в силе красную карточку полузащитника "Манчестер Сити" Фернандиньо, полученную в матче 20-го тура английской Премьер-лиги против "Бернли". Дисквалификация бразильца рассчитана на четыре матча.

Фернандиньо пропустит игры чемпионата против "Эвертона", "Тоттенхэма" и "Вест Хэма", а так же встречу с "молотобойцами" в рамках Кубка Англии.

Дисквалификация бразильца рассчитана на четыре матча: к стандартным трем играм бана была добавлена еще одна, так как это второе удаление полузащитника в сезоне-2016/17. Первую красную Фернандиньо получил в 14-м туре в игре против "Челси" и пропустил 3 игры.

Фернандиньо покинул после на 32-й минуте матча с "Бернли", завершившегося победой "Ман Сити" – 2:1. Бразилец удалялся в 3 из 6 последних матчах за клуб.