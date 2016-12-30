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Фернандо Алонсо и Лука Модрич обменялись подарками (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7848/63_main.1483132000.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/63_tn.1483132000.jpg Мир Футболист и гонщик Формулы-1 поздравили друг друга с Новым годом

Фернандо Алонсо и Лука Модрич обменялись подарками (видео)

Сегодня, 23:02

Футболист и гонщик Формулы-1 поздравили друг друга с Новым годом


Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за "Макларен", и полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич обменялись праздничными подарками. Модрич подарил пилоту футболку со своим именем и поздравлением, а Алонсо приготовил хорвату гоночные перчатки. Спортсмены пожелали друг другу успехов в 2017 году.
футбол, Формула-1, Фернандо Алонсо, Лука Модрич

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Источник:

Championat.ru

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