Фернандо Алонсо и Лука Модрич обменялись подарками (видео)

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за "Макларен", и полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич обменялись праздничными подарками. Модрич подарил пилоту футболку со своим именем и поздравлением, а Алонсо приготовил хорвату гоночные перчатки. Спортсмены пожелали друг другу успехов в 2017 году.