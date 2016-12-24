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ФИФА может запретить футболистам разговаривать с арбитрами http://www.segodnya.ua/img/article/7827/5_main.1482580581.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/5_tn.1482580581.jpg Мир Побеседовать с рефери сможет только капитан команды

ФИФА может запретить футболистам разговаривать с арбитрами

Сегодня, 13:56

Побеседовать с рефери сможет только капитан команды

Сейчас общаться с арбитрами не запрещено. Фото AFP
Сейчас общаться с арбитрами не запрещено. Фото AFP

Директор по техническому развитию ФИФА Марко ван Бастен отметил, что организация обсуждает изменения в правилах, которые могут коснуться взаимодействия игроков с судьями.

Предполагается, что с арбитрами строго будет разрешено общаться только капитанам команд, как это реализовано в регби.

"Сейчас во время игры футболисты много жалуются, – цитирует ВВС ван Бастена. – Я уверен, что можно улучшить поведение игроков. Мы думаем над этим. Нам необходимо помочь судьям. В игре много эмоций, что хорошо. Однако нужен контроль. Полагаю, что из регби мы можем кое-что позаимствовать. Но и им есть чему поучиться у футбола".
арбитр, ФИФА, правила футбола

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Источники:

СЭ, BBC Sports

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