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ФИФА показала, как будет выглядеть новая награда лучшему футболисту года (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7860/65_main.1483718168.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/65_tn.1483718168.jpg Мир Церемония вручения наград ФИФА пройдет 9 января в Цюрихе

ФИФА показала, как будет выглядеть новая награда лучшему футболисту года (фото)

Сегодня, 17:56

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 9 января в Цюрихе

Фото AFP
Фото AFP

ФИФА на своем официальном сайте представила приз, который будет вручаться лучшему игроку мира по версии организации.

Напомним, что церемония вручения наград ФИФА пройдет 9 января в Цюрихе. Ведущими церемонии вручения станут американская актриса Ева Лонгория и немецкий телеведущий Марко Шрейль.

Добавим, что 2 декабря ФИФА опубликовала шорт-лист из трех претендентов на звание лучшему игроку 2016 года. В этот список вошли нападающий "Реала" Криштиану Роналду, форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн и нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что Роналду будет признан игроком года по версии ФИФА.
футбол, ФИФА, FIFA's Best

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Источник:

Советский спорт

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