ФИФА показала, как будет выглядеть новая награда лучшему футболисту года (фото)

ФИФА на своем официальном сайте представила приз, который будет вручаться лучшему игроку мира по версии организации.

Напомним, что церемония вручения наград ФИФА пройдет 9 января в Цюрихе. Ведущими церемонии вручения станут американская актриса Ева Лонгория и немецкий телеведущий Марко Шрейль.

Добавим, что 2 декабря ФИФА опубликовала шорт-лист из трех претендентов на звание лучшему игроку 2016 года. В этот список вошли нападающий "Реала" Криштиану Роналду, форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн и нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что Роналду будет признан игроком года по версии ФИФА.

#TheBest trophy, revealed

Watch how it was made: https://t.co/UnVXBPhLZJ pic.twitter.com/7I8jyW9fQo