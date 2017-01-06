ФИФА показала, как будет выглядеть новая награда лучшему футболисту года (фото)
Церемония вручения наград ФИФА пройдет 9 января в Цюрихе
ФИФА на своем официальном сайте представила приз, который будет вручаться лучшему игроку мира по версии организации.
Напомним, что церемония вручения наград ФИФА пройдет 9 января в Цюрихе. Ведущими церемонии вручения станут американская актриса Ева Лонгория и немецкий телеведущий Марко Шрейль.
Добавим, что 2 декабря ФИФА опубликовала шорт-лист из трех претендентов на звание лучшему игроку 2016 года. В этот список вошли нападающий "Реала" Криштиану Роналду, форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн и нападающий "Барселоны" Лионель Месси.
Испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что Роналду будет признан игроком года по версии ФИФА.
#TheBest trophy, revealed— FIFA.com (@FIFAcom) 6 января 2017 г.
Watch how it was made: https://t.co/UnVXBPhLZJ pic.twitter.com/7I8jyW9fQo
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