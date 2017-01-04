FIFPro рекомендует футболистам не переходить в сербские клубы

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) в своем официальном заявлении порекомендовала футболистам не выбирать для продолжения карьеры клубы из чемпионатов Сербии.

"FIFPro советует профессиональным футболистам не подписывать контракты с клубами из Сербии в зимнее трансферное окно в связи с ухудшением условий труда в этой стране. Наше недавнее исследование за 2016 год показало, что 68% игроков не получают зарплату вовремя, а на 89% футболистов было оказано давление во время трансферов.

Сербская футбольная ассоциация уволила ключевых судей, которые решали споры между командами и игроками, уменьшив тем самым шансы футболистов на справедливое решение. Ассоциация увеличила пошлины для игроков, которые желают открыть дисциплинарное дело против клубов, а также распорядилась, чтобы все старые дела были пересмотрены по новым правилам", — гласит заявление на официальном сайте организации.