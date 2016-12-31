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Филиппе Коутиньо признан лучшим бразильским футболистом в Европе http://www.segodnya.ua/img/article/7849/74_main.1483199066.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/74_tn.1483199066.jpg Мир Форвард "Ливерпуля" в голосовании обошел Неймара

Филиппе Коутиньо признан лучшим бразильским футболистом в Европе

Сегодня, 18:51

Форвард "Ливерпуля" в голосовании обошел Неймара

Коутинью и Неймар. Фото Twitter
Коутинью и Неймар. Фото Twitter

Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо завоевал награду Samba d'Or, вручаемую лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.

Коутиньо прервал двухлетнюю гегемонию форварда "Барселоны" Неймара.

24-летний полузащитник набрал 32,13% голосов и впервые в карьере стал первым в этой номинации. Неймар по итогам голосования набрал 27,88% голосов. Третье место занял полузащитник мадридского "Реала" Каземиро (13,35%).

Участие в опросе приняли болельщики, журналисты и бывшие игроки сборной Бразилии.
футбол, футболист, Ливерпуль, сборная Бразилии

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Источник:

Р-спорт

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