Финляндия возглавила рейтинг стран-кофеманов

Сегодня, 19:44

В список любителей крепкого напитка также вошли такие страны, как Норвегия, Исландия и Дания 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Финляндия возглавила всемирный рейтинг стран по употреблению кофе на душу населения. В год на среднестатистического финна приходится 12 килограммов кофе.

Кофейную карту мира составили журналисты Independent, основываясь на статистике Всемирной кофейной организации.

В пятерку лидеров рейтинга также попали Норвегия (9,9 кг), Исландия (9), Дания (8,7) и Голландия (8,4).

Возможными причинами популярности бодрящего напитка у скандинавов называется холодный климат и короткий световой день.

Ранее специалисты заявили, что с употреблением кофе действительно следует быть осторожным, особенно тем людям, которые остро ощущают бодрящий эффект кофеина.
Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, рейтинг, климат, кофе, голландия

Вы сейчас просматриваете новость "Финляндия возглавила рейтинг стран-кофеманов". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Российская газета

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования