Финляндия возглавила рейтинг стран-кофеманов

В список любителей крепкого напитка также вошли такие страны, как Норвегия, Исландия и Дания

Финляндия возглавила всемирный рейтинг стран по употреблению кофе на душу населения. В год на среднестатистического финна приходится 12 килограммов кофе.

Кофейную карту мира составили журналисты Independent, основываясь на статистике Всемирной кофейной организации.

В пятерку лидеров рейтинга также попали Норвегия (9,9 кг), Исландия (9), Дания (8,7) и Голландия (8,4).

Возможными причинами популярности бодрящего напитка у скандинавов называется холодный климат и короткий световой день.

Ранее специалисты заявили, что с употреблением кофе действительно следует быть осторожным, особенно тем людям, которые остро ощущают бодрящий эффект кофеина.