"Фиорентина" дала экс-форварду "Днепра" 15 дней на переговоры с китайцами

"Фиорентина" разрешила нападающему сборной Хорватии Николе Калиничу начать переговоры с китайским клубом "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Однако руководство клуба установило срок в 15 дней, так как планирует подыскать форварду замену.

Ранее сообщалось, что "Тяньцзинь" готов предложить за 28-летнего футболиста 50 миллионов евро. Китайский клуб намерен любой ценой приобрести Калинича и в ближайшее время отправит в Италию свою делегацию для переговоров. За "Фиорентину" хорват выступает с 2015 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей за клуб и сборную, в которых забил 13 мячей.