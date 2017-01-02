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"Фиорентина" дала экс-форварду "Днепра" 15 дней на переговоры с китайцами http://www.segodnya.ua/img/article/7852/29_main.1483370445.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/29_tn.1483370445.jpg Мир Никола Калинич ведет переговоры с китайским "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

"Фиорентина" дала экс-форварду "Днепра" 15 дней на переговоры с китайцами

Сегодня, 20:28

Никола Калинич ведет переговоры с китайским "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Никола Калинич с семьей на Новый год. Фото Instagram
Никола Калинич с семьей на Новый год. Фото Instagram

"Фиорентина" разрешила нападающему сборной Хорватии Николе Калиничу начать переговоры с китайским клубом "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Однако руководство клуба установило срок в 15 дней, так как планирует подыскать форварду замену.

Ранее сообщалось, что "Тяньцзинь" готов предложить за 28-летнего футболиста 50 миллионов евро. Китайский клуб намерен любой ценой приобрести Калинича и в ближайшее время отправит в Италию свою делегацию для переговоров. За "Фиорентину" хорват выступает с 2015 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей за клуб и сборную, в которых забил 13 мячей.
Фиорентина, чемпионат Китая, Никола Калинич, Тяньцзинь

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Источники:

Football Italia, СЭ

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