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"Фиорентина" согласилась продать экс-игрока "Днепра" в Китай http://www.segodnya.ua/img/article/7860/61_main.1483716319.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/61_tn.1483716319.jpg Мир Сумма отступных на 5 миллионов меньше, прописанной в контракт

"Фиорентина" согласилась продать экс-игрока "Днепра" в Китай

Сегодня, 17:25

Сумма отступных на 5 миллионов меньше, прописанной в контракт

Никола Калинич. Фото AFP
Никола Калинич. Фото AFP

Форвард "Фиорентины" Никола Калинич близок к переходу в китайский чемпионат, утверждает интернет-издание La Gazzetta dello Sport.

Флорентийский клуб договорился с китайским "Тяньцзинь Цюаньцзянь" о продаже игрока за € 45 млн. Эта сумма на € 5 млн меньше отступных, прописанных в контракте 29-летнего хорвата.

"Фиорентина" приобрела Калинича летом 2015 года у "Днепра" за € 5,5 млн. В текущем сезоне нападающий провёл в итальянской Серии А 18 матчей, в которых отметился 8 голами и одной голевой передачей.
футбол, чемпионат Италии, Фиорентина, чемпионат Китая, Никола Калинич, Тяньцзинь

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Источник:

Championat.ru

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