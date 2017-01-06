"Фиорентина" согласилась продать экс-игрока "Днепра" в Китай

Сумма отступных на 5 миллионов меньше, прописанной в контракт

Форвард "Фиорентины" Никола Калинич близок к переходу в китайский чемпионат, утверждает интернет-издание La Gazzetta dello Sport.

Флорентийский клуб договорился с китайским "Тяньцзинь Цюаньцзянь" о продаже игрока за € 45 млн. Эта сумма на € 5 млн меньше отступных, прописанных в контракте 29-летнего хорвата.

"Фиорентина" приобрела Калинича летом 2015 года у "Днепра" за € 5,5 млн. В текущем сезоне нападающий провёл в итальянской Серии А 18 матчей, в которых отметился 8 голами и одной голевой передачей.