Фийон пообещал сняться с выборов в случае начала расследования против него

Сегодня, 04:21

Франсуа Фийон — кандидат на пост главы государства от правой партии "Республиканцы"

Франсуа Фийон, фото AFP
Франсуа Фийон, фото AFP

Кандидат в президенты Франции, бывший премьер-министр республики Франсуа Фийон заявил, что снимется с выборов, если сам станет фигурантом расследования, открытого против его супруги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала TF1.

"Только одна вещь может помешать мне остаться кандидатом: если будет затронута моя честь, если против меня будет открыто расследование. Я всегда говорил, что не смогу претендовать на пост главы государства, если есть хоть какое-то свидетельство, что я преступил закон", — заявил он.

Ранее французская прокуратура открыла предварительное расследование в отношении Пенелопы Фийон. 25 января еженедельник Сanard enchainé ("Прикованная утка") опубликовал статью, в которой утверждается, что на протяжении нескольких лет она числилась в качестве помощника своего мужа, в то время когда он был депутатом Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента), за что получила вознаграждение в размере 500 тысяч евро.

Однако, как пишет издание, на протяжении нескольких лет, в течение которых Фийон получала зарплату в парламенте, на рабочем месте ее никто не видел, о ее деятельности в качестве помощника также ничего не известно.

По французским законам, наем на работу близкого человека законом не запрещается в том случае, если эта деятельность не является фиктивной.

Фийон все обвинения в адрес супруги опроверг, назвав информацию о якобы имевших место нарушениях происками женоненавистников, а также попыткой измазать грязью одного из фаворитов президентской гонки.

Франсуа Фийон — кандидат на пост главы государства от правой партии "Республиканцы". Согласно опросам общественного мнения, он проходит во второй тур выборов вместе с лидером "Национально фронта" Марин Ле Пен.

Президентские выборы во Франции состоятся в апреле-мае 2017 года.
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