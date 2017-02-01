Фийон заявил, что продолжит участие в президентской гонке – Le Figaro

Сегодня, 19:30

По его словам, он будет кандидатом в президенты, потому что несет политическое послание, которое может помочь национальному восстановлению

Франсуа Фийон. Фото: AFP
Франсуа Фийон. Фото: AFP

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил, что не выйдет из президентской гонки, несмотря на скандал с его семьей. Об этом сообщает Le Figaro.

"Когда человек хочет быть кандидатом в президенты, то он не жалуется потом на нападки против себя, мы принимаем их как часть нашей демократической системы (...) Я буду биться до конца. Я буду кандидатом в президенты, потому что несу политическое послание, которое, на мой взгляд, может помочь национальному восстановлению", – сказал Фийон.

Последние социологические опросы показали, что Фийон не проходит во второй тур президентских выборов, хотя еще неделю назад он лидировал в предвыборной гонке.
Как известно, во Франции вспыхнула общественная полемика, когда газета Le Canard Enchaîné опубликовала журналистское расследование, в котором утверждала, что Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника при Франсуа Фийоне в Национальном собрании и получала положенное жалованье, но при этом "не выполняла никаких конкретных обязанностей". Ей были выплачены 500 тыс. евро.

Скандал принял весьма серьезный оборот. Местные СМИ окрестили дело "Пенелопагейт", поскольку оно рискует оказать влияние на исход предвыборной кампании Фийона, долгое время считавшегося бесспорным фаворитом.

Уже через несколько часов после появления публикации французская прокуратура начала предварительное расследование, чтобы выяснить обстоятельства хищения государственных средств методом создания фиктивного рабочего места.

Франсуа Фийон ранее заявил, что снимется с выборов, если сам станет фигурантом расследования, открытого против его супруги.

Как известно, данные опроса центров Kantar-Sofres-Onepoint для изданий Le Figaro, RTL и LCI свидетельствуют, что лидерство в первом туре выборов удерживает глава ультраправых Марин Ле Пен – за нее готовы проголосовать 25% избирателей. Второе место с 22% предсказывают кандидату правых Франсуа Фийону. Третье место с результатом 21% – у бывшего министра экономики Эммануэля Макрона.

В то же время во втором туре Ле Пен проигрывает и Фийону, и Макрону. В частности, если ее соперником будет бывший премьер, то лидер ультраправых может претендовать на 40 %, а Фийон – на 60%.

В паре же Ле Пен – Макрон, последний побеждает с 65% против 35%. Также Макрон может победить, если его соперником во втором туре будет Фийон с результатом 58% против 42%.

Как сообщается, "Республиканцы" готовят секретный "план Б" на случай, если Фийон вынужден будет сняться с президентской гонки.

В паре же Ле Пен – Макрон, последний побеждает с 65% против 35%. Также Макрон может победить, если его соперником во втором туре будет Фийон с результатом 58% против 42%.

Как сообщается, "Республиканцы" готовят секретный "план Б" на случай, если Фийон вынужден будет сняться с президентской гонки
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Источник:

Украинская правда

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