Флаг России таки стал вторым "государственным" в Приднестровье

Сегодня, 06:00

Власти Приднестровья считают, что использование флага РФ станет стимулом для экономической и политической интеграции

Флаг Приднестровья будет вывешен слева от зданий, а российский - справа. Фото: Kuda.ua
Флаг Приднестровья будет вывешен слева от зданий, а российский - справа. Фото: Kuda.ua

Верховный Совет непризнанной ПМР принял в окончательном чтении законопроект, согласно которому российский флаг стал вторым государственным в регионе. Об этом передает "Укринформ" в Молдавии.

Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, использование государственного флага России на территории Приднестровья "связано со стремлением жителей региона присоединиться к РФ на основании результатов референдума 2006 года".

По мнению авторов законопроекта, использование российского флага "станет важным стимулом для дальнейшей экономической и политической интеграции с РФ".

Таким образом, отныне на всех государственных учреждениях региона будет вывешено два флага – российский и приднестровский (Приднестровский флаг – флаг бывшей Молдавской ССР). Флаг Приднестровья будет вывешен слева от зданий, а российский – справа.

Официальный Кишинев пока никак не прокомментировал решение властей непризнанного Приднестровья.

Ранее пророссийский президент Молдавии Игорь Додон пообещал провести референдум о статусе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Независимость ПМР провозгласила 25 августа 1991 года, после чего между сепаратистами и молдавскими войсками начался кратковременный вооруженный конфликт, завершившийся фактической победой сепаратистов, поддержанных российской армией.

Накануне президент Молдавии Игорь Додон выступил за предоставление непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) особого статуса в рамках единой страны.
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