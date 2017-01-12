Флойд Мейвезер готов дать Конору Макгрегору 15 млн за бой

Лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории Флойд Мейвезер-младший заявил, что готов заплатить бойцу ММА Конору Макгрегору $15 млн за бой с ним.

"Единственное, что меня может заинтересовать, – это бой с Конором Макгрегором. Я бизнесмен, а с точки зрения бизнеса этот бой имеет смысл. Я верю в то, что работать надо умнее, а не больше. Мы пытались устроить бой с Конором. Они знают мои цифры. Мои цифры – гарантированные $100 млн. Мы готовы дать ему $15 млн и потом обсудить проценты. Но, конечно, мы – главная сторона. Как парень может говорить о том, чтобы получить $20-30 млн, если ни разу не зарабатывал $8-9 млн?" – говорит Мейвезер.