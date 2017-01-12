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Флойд Мейвезер готов дать Конору Макгрегору 15 млн за бой http://www.segodnya.ua/img/article/7875/15_main.1484212188.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/15_tn.1484212188.jpg Мир Боксер заинтересован в поединке с бойцом ММА

Флойд Мейвезер готов дать Конору Макгрегору 15 млн за бой

Сегодня, 10:45

Боксер заинтересован в поединке с бойцом ММА

Флойд Мейвезер. Фото AFP
Флойд Мейвезер. Фото AFP

Лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории Флойд Мейвезер-младший заявил, что готов заплатить бойцу ММА Конору Макгрегору $15 млн за бой с ним.

"Единственное, что меня может заинтересовать, – это бой с Конором Макгрегором. Я бизнесмен, а с точки зрения бизнеса этот бой имеет смысл. Я верю в то, что работать надо умнее, а не больше. Мы пытались устроить бой с Конором. Они знают мои цифры. Мои цифры – гарантированные $100 млн. Мы готовы дать ему $15 млн и потом обсудить проценты. Но, конечно, мы – главная сторона. Как парень может говорить о том, чтобы получить $20-30 млн, если ни разу не зарабатывал $8-9 млн?" – говорит Мейвезер.
Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор

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Источник:

Championat.ru

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