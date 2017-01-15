Флойд Мейвезер готов потренировать Ронду Роузи
Непобежденный американский боксер заявил, что готов поработать над ударом бойца UFC
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер готов потренировать бывшую чемпионку UFC Ронду Роузи.
Американская спортсменка в последнем поединке 31 декабря была нокаутирована Амандой Нуньес уже на 48-й секунде. Ранее она критически отзывалась о Мейвезере.
"Я готов поработать с ней над ударом, если она захочет", – цитирует TMZ Мейвезера.
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