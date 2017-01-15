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Флойд Мейвезер готов потренировать Ронду Роузи http://www.segodnya.ua/img/article/7883/70_main.1484483325.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/70_tn.1484483325.jpg Мир Непобежденный американский боксер заявил, что готов поработать над ударом бойца UFC

Флойд Мейвезер готов потренировать Ронду Роузи

Сегодня, 14:28

Непобежденный американский боксер заявил, что готов поработать над ударом бойца UFC

Флойд Мейвезер. Фото AFP
Флойд Мейвезер. Фото AFP

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер готов потренировать бывшую чемпионку UFC Ронду Роузи.

Американская спортсменка в последнем поединке 31 декабря была нокаутирована Амандой Нуньес уже на 48-й секунде. Ранее она критически отзывалась о Мейвезере.

"Я готов поработать с ней над ударом, если она захочет", – цитирует TMZ Мейвезера.
Флойд Мейвезер, Ронда Роузи

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СЭ

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