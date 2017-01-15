Флойд Мейвезер готов потренировать Ронду Роузи

Непобежденный американский боксер заявил, что готов поработать над ударом бойца UFC

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер готов потренировать бывшую чемпионку UFC Ронду Роузи.

Американская спортсменка в последнем поединке 31 декабря была нокаутирована Амандой Нуньес уже на 48-й секунде. Ранее она критически отзывалась о Мейвезере.

"Я готов поработать с ней над ударом, если она захочет", – цитирует TMZ Мейвезера.