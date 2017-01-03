Форвард сборной Бельгии отверг предложение китайского клуба в 47 миллионов евро
Бентеке не намерен покидать "Кристал Пэлас" в зимнее межсезонье
Нападающий английского "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке отклонил предложение китайского "Бэйцзин Гоань", который предлагал футболисту контракт на 47 миллионов евро, сообщает Daily Mail.
По данным издания, Бентеке интересуются и другие китайские клубы, но форвард не намерен покидать "Кристал Пэлас" в зимнее межсезонье. Нападающий сборной Бельгии, который в этом сезоне перешел из "Ливерпуля", в 17 матчах за "Кристал Пэлас" отметился восемью голами.
Ранее другой бельгиец Аксель Витсель отказался от перехода в "Ювентус" и заключил соглашение с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", где будет получать 18 миллионов евро в год.
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