Форвард сборной Бельгии отверг предложение китайского клуба в 47 миллионов евро

Нападающий английского "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке отклонил предложение китайского "Бэйцзин Гоань", который предлагал футболисту контракт на 47 миллионов евро, сообщает Daily Mail.

По данным издания, Бентеке интересуются и другие китайские клубы, но форвард не намерен покидать "Кристал Пэлас" в зимнее межсезонье. Нападающий сборной Бельгии, который в этом сезоне перешел из "Ливерпуля", в 17 матчах за "Кристал Пэлас" отметился восемью голами.

Ранее другой бельгиец Аксель Витсель отказался от перехода в "Ювентус" и заключил соглашение с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", где будет получать 18 миллионов евро в год.