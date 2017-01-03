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Форвард сборной Бельгии отверг предложение китайского клуба в 47 миллионов евро http://www.segodnya.ua/img/article/7853/81_main.1483453602.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/81_tn.1483453602.jpg Мир Бентеке не намерен покидать "Кристал Пэлас" в зимнее межсезонье

Форвард сборной Бельгии отверг предложение китайского клуба в 47 миллионов евро

Сегодня, 16:26

Бентеке не намерен покидать "Кристал Пэлас" в зимнее межсезонье

Кристиан Бентеке. Фото cpfc.co.uk
Кристиан Бентеке. Фото cpfc.co.uk

Нападающий английского "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке отклонил предложение китайского "Бэйцзин Гоань", который предлагал футболисту контракт на 47 миллионов евро, сообщает Daily Mail.

По данным издания, Бентеке интересуются и другие китайские клубы, но форвард не намерен покидать "Кристал Пэлас" в зимнее межсезонье. Нападающий сборной Бельгии, который в этом сезоне перешел из "Ливерпуля", в 17 матчах за "Кристал Пэлас" отметился восемью голами.

Ранее другой бельгиец Аксель Витсель отказался от перехода в "Ювентус" и заключил соглашение с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", где будет получать 18 миллионов евро в год.
футбол, чемпионат Англии, чемпионат Китая, Тяньцзинь, Кристал Пэлас, Кристиан Бентеке

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Источник:

Р-спорт

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