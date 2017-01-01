Форвард "Тоттенхэма" забил за первых 100 матчей столько же, сколько Анри
Только семь футболистов в истории чемпионата Англии забили больше голов
Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн оформил дубль в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с "Уотфордом" (4:1).
Для 23-летнего форварда прошедший матч стал 100-м в Премьер-лиге. Только семь футболистов в истории АПЛ забили больше голов в первых 100 матчах – Алан Ширер (79 голов), Руд ван Нистелрой (68), Серхио Агуэро (64), Энди Коул (63), Фернандо Торрес (63), Робби Фаулер (62) и Луис Суарес (62).
У Кейна на данный момент 59 голов – столько же за 100 первых матчей в АПЛ забил бывший форвард "Арсенала" Тьерри Анри.
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|19
|16
|1
|2
|42-13
|49
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|19
|13
|4
|2
|46-21
|43
|3
|ТОТТЕНХЭМ
|19
|11
|6
|2
|37-14
|39
|4
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|19
|12
|3
|4
|39-21
|39
|5
|АРСЕНАЛ
|18
|11
|4
|3
|39-19
|37
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|19
|10
|6
|3
|29-19
|36
|7
|ЭВЕРТОН
|19
|7
|6
|6
|25-23
|27
|8
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|19
|7
|5
|7
|25-23
|26
|9
|САУТГЕМПТОН
|19
|6
|6
|7
|19-22
|24
|10
|БОРНМУТ
|19
|7
|3
|9
|26-31
|24
|11
|БЕРНЛИ
|19
|7
|2
|10
|21-29
|23
|12
|ВЕСТ ХЭМ
|19
|6
|4
|9
|23-33
|22
|13
|УОТФОРД
|19
|6
|4
|9
|23-34
|22
|14
|СТОК СИТИ
|19
|5
|6
|8
|22-32
|21
|15
|ЛЕСТЕР
|19
|5
|5
|9
|24-31
|20
|16
|МИДЛСБРО
|19
|4
|6
|9
|17-22
|18
|17
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|18
|4
|4
|10
|29-33
|16
|18
|САНДЕРЛЕНД
|19
|4
|2
|13
|17-35
|14
|19
|ХАЛЛ СИТИ
|19
|3
|4
|12
|16-41
|13
|20
|СУОНСИ
|19
|3
|3
|13
|21-44
|12
Вы сейчас просматриваете новость "Форвард "Тоттенхэма" забил за первых 100 матчей столько же, сколько Анри". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии