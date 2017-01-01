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Форвард "Тоттенхэма" забил за первых 100 матчей столько же, сколько Анри http://www.segodnya.ua/img/article/7851/7_main.1483293127.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/7_tn.1483293127.jpg Мир Только семь футболистов в истории чемпионата Англии забили больше голов

Форвард "Тоттенхэма" забил за первых 100 матчей столько же, сколько Анри

Вчера, 21:10

Только семь футболистов в истории чемпионата Англии забили больше голов

Гарри Кейн. Фото AFP
Гарри Кейн. Фото AFP

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн оформил дубль в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с "Уотфордом" (4:1).

Для 23-летнего форварда прошедший матч стал 100-м в Премьер-лиге. Только семь футболистов в истории АПЛ забили больше голов в первых 100 матчах – Алан Ширер (79 голов), Руд ван Нистелрой (68), Серхио Агуэро (64), Энди Коул (63), Фернандо Торрес (63), Робби Фаулер (62) и Луис Суарес (62).

У Кейна на данный момент 59 голов – столько же за 100 первых матчей в АПЛ забил бывший форвард "Арсенала" Тьерри Анри.

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 19 16 1 2 42-13 49
2  ЛИВЕРПУЛЬ 19 13 4 2 46-21 43
3  ТОТТЕНХЭМ 19 11 6 2 37-14 39
4  МАНЧЕСТЕР СИТИ 19 12 3 4 39-21 39
5  АРСЕНАЛ 18 11 4 3 39-19 37
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19 10 6 3 29-19 36
7  ЭВЕРТОН 19 7 6 6 25-23 27
8  ВЕСТ БРОМВИЧ 19 7 5 7 25-23 26
9  САУТГЕМПТОН 19 6 6 7 19-22 24
10  БОРНМУТ 19 7 3 9 26-31 24
11  БЕРНЛИ 19 7 2 10 21-29 23
12  ВЕСТ ХЭМ 19 6 4 9 23-33 22
13  УОТФОРД 19 6 4 9 23-34 22
14  СТОК СИТИ 19 5 6 8 22-32 21
15  ЛЕСТЕР 19 5 5 9 24-31 20
16  МИДЛСБРО 19 4 6 9 17-22 18
17  КРИСТАЛ ПЭЛАС 18 4 4 10 29-33 16
18  САНДЕРЛЕНД 19 4 2 13 17-35 14
19  ХАЛЛ СИТИ 19 3 4 12 16-41 13
20  СУОНСИ 19 3 3 13 21-44 12

Тьерри Анри, Луис Суарес, Фернандо Торрес, Серхио Агуэро, Руд ван Нистелрой, Алан Ширер, Энди Коул, Гарри Кейн

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Источник:

Championat.ru

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