Форвард "Тоттенхэма" забил за первых 100 матчей столько же, сколько Анри

Только семь футболистов в истории чемпионата Англии забили больше голов

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн оформил дубль в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с "Уотфордом" (4:1).

Для 23-летнего форварда прошедший матч стал 100-м в Премьер-лиге. Только семь футболистов в истории АПЛ забили больше голов в первых 100 матчах – Алан Ширер (79 голов), Руд ван Нистелрой (68), Серхио Агуэро (64), Энди Коул (63), Фернандо Торрес (63), Робби Фаулер (62) и Луис Суарес (62).

У Кейна на данный момент 59 голов – столько же за 100 первых матчей в АПЛ забил бывший форвард "Арсенала" Тьерри Анри.